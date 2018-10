D'Situatioun am Biergerkrichsland Syrien steet e Samschdeg am Mëttelpunkt vun engem Sommet zu Istanbul.

Den tierkesche President Erdogan, de franséische Staatschef Emmanuel Macron, de Kreml-Chef Wladimir Putin an d'Bundeskanzlerin Angela Merkel komme fir Gespréicher beieneen. Den UNO-Negociateur Staffan de Mistura mécht Rapport iwwert déi aktuell Situatioun a Syrien. Déi 4 Länner wëllen an der Haaptsaach iwwert d'Lag an der leschter Rebellenhéichbuerg Idlib am Nordweste vu Syrien schwätzen.