D'Bonitéit gëtt weiderhi mat engem Triple B bewäert. Déi italienesch Regierung plangt an hirem Budget fir 2019 eng däitlech méi héich Neiverschëldung wéi mat Bréissel ofgemaach. Déi amerikanesch Ratingsagence Moody's hat d'Kreditwierdegkeet vun Italien virun enger Woch erofgesat a gesäit d'Emprunte vun Italien nach just eng Etapp viru Ramschniveau.



De Budgetsprojet vun der italienescher Koalitioun aus populistescher Fënnef-Stäre-Beweegung a Lega Nord gesäit fir d'nächst Joer en Defizit vun 2,4% vun der Wirtschaftsleeschtung vir. D'Land huet elo scho mat 131 Prozent vum PIB déi bis elo zweetgréisste Gesamtverschëldung an der Eurozon no Griicheland.