© AFP

Op d'mannst 14 Rakéite wieren an der Nuecht op e Samschdeg op israelescht Gebitt ofgeschoss ginn, deelt d'Arméi mat. Zéng vun hinne konnten an der Luucht ofgefaange ginn. Als Reaktioun op dës Attack hunn israelesch Helikopter a Kampffliger Positioune vun der radikalislamescher Hamas an der Gazasträif attackéiert.



Informatiounen iwwer Blesséierter oder Doudeger ginn et nach keng.



© AFP



Wärend neie Protester an der Gazasträif waren do virdru fënnef Palestinenser ëm d'Liewe komm. Israelesch Zaldote sollen dem Gesondheetsministère no am Gaza 4 Demonstranten am Alter tëscht 22 a 27 Joer un der Grenz fir mat Israel erschoss hunn.