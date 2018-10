E Freideg den Owend koum et géint 18.45 Auer an der Schlossstraße zu Wittlich zu engem déidleche Verkéiersaccident.

© AFP Archivbild

E 74 Joer ale Mann vu Wittlich wollt an der Schlossstraße, op der Héicht vun engem Parking iwwert d'Strooss a gouf dobäi vun engem Auto erfaasst. De Mann gouf liewensgeféierlech blesséiert an ass nach op der Plaz u senge schroe Blessure gestuerwen.D'Streck war fir ronn 3 Stonne komplett fir den Trafic gespaart. Op der Plaz war eng Ambulanz, de Samus-Dokter, d'Pompjeeën an d'Police vu Wittlich.