De "Prefeito" vu Pomerode Ércio Kriek

Presidentschaftswalen a Brasilien: Schicksalswal? (22.10.2018) Am 2. Tour vun de Presidentschaftswalen den 28. Oktober sti sech de "brasilianeschen Trump" an e Sozialist géigeniwwer.

© Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode © Prefeitura Municipal de Pomerode « ZréckWeider »

Op Besuch bei RTL: De Prefeito vu Pomerode, bekannt a Brasilien als "déi däitsch Stad". © Luc Marteling

Mat der Recommandatioun vum Lëtzebuerger Ambassadeur a Brasilien, dem Carlo Krieger, war den Ércio Kriek op Lëtzebuerg gereest. De Prefeito, also Buergermeeschter, vu Pomerode, wat als déi däitschste Stad a Brasilien gëllt, hat ënnert anerem Rendez-vousen am Ausseministère an zu Diddeleng op der Gemeng. Mir hunn eis mam Ércio Kriek vun der Demokratescher Partei iwwer d'Zukunft vu sengem Land ënnerhalen: Brasilien ass dat gréisste Land a Südamerika, huet an der Lescht dacks fir negativ Nouvelle gesuergt a wielt dëse Sonndeg en neie President. E Gespréich iwwer de "brasilianeschen Trump", iwwer Lëtzebuerger Awanderer an iwwer d'Oktoberfest.Ech denken, et ginn a Brasilien vill Leit, déi de Bolsonaro wielen, net well hien de Bolsonaro ass, ma well se net wëllen, datt d'Aarbechterpartei un der Muecht bleift. Mir hunn aktuell vill Problemer mat der Sécherheet am Land, d'Kriminalitéit ass ganz héich, an de Staat ass ze grouss ginn, dee ganzen Apparat ass gigantesch. Dofir hu vill Leit de Wonsch, datt sech eppes um System ännert ...Vill soen, hie wier wéi den Trump, ma dat ass e guer net. E war scho 7 Mol Deputéierten. An d'Partei, an där hien ass, déi gëtt et och schonn 20 Joer. Virdru war hien an der progressiver Partei, ma d'lescht Joer ass en dunn an de Partido Social Liberal gewiesselt. A ville Beräicher mécht hie vläicht datselwecht wéi den Trump, ma am Fong ass hien de komplette Géigendeel. Hie wëll ganz oppe si fir d'Welt, verlaangt awer, datt de Staat sech méi aus der Ekonomie eraushält. De Staat huet seng Aufgaben, d'Industrie huet hir a muss déi och eleng maachen. De Bolsonaro wëll dowéinst staark privatiséieren. D'ganz Welt weess, datt Brasilien vill Scholden huet, duerch d'Privatiséiere sollen déi ofgebaut ginn.Nee, ech mengen, hien ass éischter konservativ a ville Beräicher. Am Sträit mat Kontrahenten huet e vläicht méi uerg Aussoe gemaach, ma duerno goufen dann och just déi Aussoen erausgepickt, fir ze behaapten, hie wier géint Minoritéiten. Ech gesinn dat net esou, hien ass ganz oppen. Ma et stëmmt schonn, hien ass konservativ a wëll dann och keng "Reklamm" maache fir verschidden nei Iwwerzeegungen ...Nee, a Brasilien ass dat souwisou net méiglech. Brasilien ass ganz oppen an där Hisiicht a wann de Bolsonaro dat net wier, da géif e guer net acceptéiert ginn.Ganz bestëmmt de Bolsonaro. Déi lescht Ëmfro sot bal 60 % Bolsonaro a 40 % Haddad. Sou ass dat a Brasilien, entweder so mir lénks oder riets an déi Meescht wëllen elo net méi lénks sinn.Nee. D'Wieler wëllen den aktuelle System briechen, duerno fänke mer rëm vu vir un. Ech denken, datt eng nei Zäit ufänke wäert a Brasilien. Ech gleewen zwar net, datt de Bolsonaro dat eleng packt, ma hie mécht den Ufank an duerno wäert Brasilien vill méi staark sinn an der Wirtschaft wäert et vill besser goe wéi virdrun.Pomerode gouf 1863 vun Europäer gegrënnt ginn. Am Ufank hu mir zu der grousser Stad Blumenau gehéiert, ma 1959 si mir eegestänneg ginn a feieren d'nächst Joer 60 Joer! A Brasilien si mir bekannt als "déi däitsch Stad". Déi däitsch Kultur ass nach ganz präsent bei eis. Bis 1985 oder 1990 ongeféier huet do nach jidderee konnten Däitsch schwätzen, ma duerno hu mer Aarbechter gebraucht an déi sinn du aus dem ganze Land bei eis komm an déi konnten natierlech keen Däitsch. Awer eis Mentalitéit ass däitsch bliwwen: Alles ass ganz propper, flott Gäert ... A mat Däitsch kann ee sech bei eis nach gutt erëmschloen, am Hotel, am Restaurant, op der Bank ...Jo, de leschte Weekend ass et op en Enn gaangen, zu Blumenau, dat ass déi regional Haaptstad. 18 Deeg huet et gedauert, Ufank Oktober geet et lass an et ass anscheinend dat gréisst däitscht Fest a Latäinamerika - eng 600.000 Visiteuren all Joer! An do gëtt natierlech vill Béier gedronk a vill däitsch Musek gelauschtert.Jo, hu mer, no der Visitt vum Ambassadeur Krieger si mer eis dees bewosst ginn, well virdru ware se fir eis all däitsch. Weber, Reuter, Hoffmann ... hu mer do an déi sinn all vu Lëtzebuerg! Dat war eng ganz positiv Visitt, well am Süde vu Brasilien interesséiere sech d'Leit staark fir d'Geschicht an hir Wuerzelen. Si wëlle wëssen, vu wou hir Virfare stamen.Mir wiere frou, wa mir mat Lëtzebuerg zesummeschaffe kéinten, zum Beispill an de Beräicher Kultur oder Tourismus oder Wirtschaft, do kéint ee sech austauschen. A flott wier natierlech, wa mir hei eng Partnerstad fanne géifen. Wat bei eis gutt leeft, kënnt heihin, a wat hei gutt leeft, kënnt bei eis ...Absolut, et ginn et puer Plazen, zum Beispill zu Rio de Janeiro, déi een evitéiere soll. Aner Plaze sinn awer ganz sécher! A Brasilien ass risegrouss, et gëtt quasi alles do. Mir hu souguer Schnéi, och wann een als Europäer kaum dowéinst dohinner flitt, ma mir hu Plagen, Waasserfäll ... Am Süde gëtt et quasi guer keng Kriminalitéit, de Süde vu Brasilien ass wierklech en anert Land, ganz europäesch an den Tourismus ass eis wierklech wichteg.Jo, Brasilien ass net ëmsoss ganz beléift bei Europäer. Brasilien ass e super Land, d'Leit si frëndlech a wann ee verlaangert, da soll een an de Süde reesen, do fillt ee sech da wéi doheem. Pomerode freet sech op Iech!