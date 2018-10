© AFP

De Mann vu 45 Joer ass antëscht géint Kautioun nees op fräiem Fouss. Hie soll en Donneschdeg an enger Kathedral zu Salisbury mat engem Hummer versicht hunn, fir d'Vitrinn futti ze schloen, an där dat historescht Dokument läit, dat 1297 offiziell englescht Gesetz gouf.



D'Magna Carta ass virun allem bekannt, well am Dokument eng éischte Kéier de Prinzip verankert gouf, datt keen iwwert dem Gesetz steet. D'Magna Carta gouf domadder d'Basis fir eng ganz Rei Verfassungen. Zu Salisbury ass den Original antëscht duerch eng Kopie ersat ginn, bis d'Vitrinn gefléckt ass.