Den Emmanuel Macron an d'Angela Merkel hu sech e Samschdeg am Kontext vun der Kashoggi-Affär fir eng koordonnéiert europäesch Positioun ausgeschwat.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp (Archiv)

Dat am Hibléck op eventuell Sanktioune géintiwwer Saudi-Arabien. Mat enger improviséierter Renconter virum Syrien-Sommet zu Istanbul wollten déi zwee Staatscheffen d'Tensiounen aus de leschten Deeg entschäerfen. De franséische President huet Däitschland e Freideg Demagogie reprochéiert, nodeems Berlin d'EU-Staaten opgefuerdert hat, hir Waffenexporter u Riad ze stoppen.Och déi éisträichesch EU-Presidence hat sech fir en europäesche Liwwerstopp staark gemaach. Zu Istanbul kommen e Samschdeg Vetrieder vun Däitschland, Frankräich a Russland mam Recep Tayip Erdogan fir eng éischter Kéier an dëser Form op engem Véierer-Sommet zesummen, fir de Point am Syrien-Konflikt ze maachen.