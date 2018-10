© AFP

Beim Véierer-Sommet hunn d'Staats- a Regierungscheffen d'Schafe vun engem Verfassungs-Comité decidéiert. Dee soll bis d'Ënn vum Joer seng Aarbecht zu Genf ufänken.



Resultat vum politesche Prozess a Syrien solle fräi an allgemeng Walen sinn, an deem all d'Syrer - och déi am Ausland liewen - deelhuelen kënnen, sot d'Bundeskanzlerin Angela Merkel. Si huet vun enger grousser Responsabilitéit geschwat, dass esou humanitär Katastrophe sech net widderhuelen.



A Syrien sollen iwwerdeems Konditioune fir e fräiwëllege Retour vu Flüchtlingen geschaf ginn, heescht et am Schlusscommuniqué. Macron, Putin, Merkel an Erdogan hunn iwwerdeems betount, wéi wichteg eng Wafferou an der syrescher Provënz Idlib ass. Tierkei a Russland haten de 17. September zu Sotschi en Accord ënnerschriwwen, d'Offensiv vun den Truppe vum syresche Staatschef al-Assad op déi lescht syresch Rebelle-Bastioun ze stoppen. Amplaz soll ronderëm d'Provënz eng entmilitariséiert Zone entstoen.