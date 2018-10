© AFP

No engem haart gefouerte Walkampf fält e Sonndeg d'Decisioun, ob Brasilien an Zukunft vum lénke Politiker Fernando Haddad regéiert gëtt oder awer vum Bolsonaro. Deen hat an der Lescht ëmmer nees mat Parole géint Fraen, Schwaarzer a Schwuler provozéiert. Seng Sympathie fir d'Militärdiktatur tëscht 1964 an 1985 a Brasilien huet hien och net verstoppt.



Am Fall vun enger Victoire bei de Walen, wëll hien d'Recht op Waffe liberaliséieren, sech géint den Homo-Mariage an d'Ofdreiwung asetzen an d'Rechter vun der indogener Populatioun kierzen. Net seele gëtt hien den brasilianeschen Trump genannt. Bei senger Walcampagne gouf de Rietspopulist Bolsonaro vläicht e bëssen iwwerraschend vu Sportler-Ikone wéi de Futtballer Ronaldinho, Rivaldo, Cafu oder nach Kaka via sozial Netzwierker ënnerstëtzt.







Interview mam Ércio Kriek

Fir e Kulturaustausch reest den Ércio Kriek den Ament duerch Europa a war dës Woch och zu Lëtzebuerg. De Prefeito, also Buergermeeschter, vu Pomerode, wat als déi däitschste Stad a Brasilien gëllt, hat och Rendez-vousen am Grand-Duché. Mir hunn eis mam Ércio Kriek vun der Demokratescher Partei iwwer d'Zukunft vu sengem Land ënnerhalen: Brasilien ass dat gréisste Land a Südamerika, huet an der Lescht dacks fir negativ Nouvelle gesuergt a wielt dëse Sonndeg en neie President - warscheinlech e rietsextremen, wat ville Leit vill Suerge mécht. E Gespréich iwwer de "brasilianeschen Trump", iwwer Lëtzebuerger Awanderer an iwwer d'Oktoberfest.



