D'Ausmooss vum Äerdbiewen virun engem Mount an Indonesien gëtt ëmmer méi däitlech.

Äerdbiewen an Indonesien

Experte chiffréieren antëscht de Schued op eng Milliard. Dat ass däitlech méi wéi dat vun deem d'Autoritéite bis ewell ausgaange sinn an et kéint nach méi ginn.



Den 28. September ass d'Insel Sulawesi an Indonesien jo vun engem schwéiere Biewen vu 7,4 Punkten op der Richterskala getraff ginn. Op d'mannst 2.000 Mënsche si gestuerwen. Nach ëmmer gi méi wéi 1.300 Leit vermësst.