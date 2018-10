A Frankräich gëllt a 6 Departementer am Massif central "vigilence orange" wéinst dem Schnéi, dee sech do an den nächste Stonnen erwaart gëtt.

© afp

Iwwerdeems mussen de Var, d'Corse an d'Alpes-Maritimes mat Stuerm vun e Méindeg an der Nuecht u bis en Dënschdeg de Moien rechnen. Ongemittlecht Wieder also, wat sech annoncéiert. Och an der Belsch gi sech an der Nuecht op e Méindeg déi éischt Flacke Schnéi erwaart.