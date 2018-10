Internat.: Am meeschte gelies

Dat a Präsenz vun ënnert anerem dem amerikanesche Verdeedegungsminister James Mattis. Knapp 2.000 Zaldoten, dorënner och eng Partie aus aneren Nato-Partnerlänner wéi Groussbritannien a Frankräich sinn defiléiert. Zu Prag derbäi war och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Iwwerdeems huet de fréieren tschechesch President Vaclav Klaus d'Feierlechkeeten fir eng Frontalattack géint d'EU benotzt. Tschechien géif riskéieren zu enger renger Provënz vu Bréissel ze ginn, sot hien um Bord vun de Festivitéite fir den Nationalfeierdag.

Offiziellt Schreiwes

Sur invitation du Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babiš, le Premier ministre, ministre d'Etat, Xavier Bettel, a assisté aux célébrations du 100e anniversaire de la création de l'Etat tchécoslovaque indépendant à Prague le 27 octobre 2018

« L'amitié entre nos deux peuples repose sur une longue histoire commune. Nos liens remontent aux temps de Jean l'Aveugle, Comte de Luxembourg, qui devint en 1310 roi de Bohème. » a déclaré le Premier ministre, qui s'est réjoui des bonnes relations qui se sont à nouveau intensifiées après la guerre froide et notamment à l'entrée de la République tchèque dans l'Union européenne.

A ce titre, Xavier Bettel a assisté à l'inauguration du Musée national tchèque, nouvellement rénové et où, à l'occasion de cet anniversaire, une exposition sur l'Etat commun des Tchèques et des Slovaques a lieu.