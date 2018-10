178 erwuesse Persounen, ee Kand, 2 Bëbeeën, zwee Piloten a 5 Persoune Personal.

De Fliger sollte vun Jakarta op Pangkal Pinang op der Insel Bangka fléien. Ronn 13 Minutten nom Start gouf et kee Kontakt méi mam Fliger, dëst nodeems d'Piloten dem Tower gemellt haten, dass se nees zeréck op Jakarta geflu kéimen. Du wier d'Maschinn vum Radar verschwonnen.







E Pressespriecher huet der Noriichtenagence AFP gesot, de Fliger wier 30 bis 40 Meter déif an d'Mier gefall. Et gouf direkt eng Sich- a Rettungsaktioun lancéiert, fir no eventuellen Iwwerliewenden ze sichen.