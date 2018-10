© Raphaël Ferber/RTL - 5minutes (Archiv)

Zolidd Problemer gëtt et also um Méindeg de Moien op der franséischer Autobunn A31 a Richtung Lëtzebuerg.Zënter 3.30 Auer ass d'Strooss blockéiert, esou heescht et vu bison futé. All d'Chauffeure musse vun der A31 erof fueren.Et staut op där Plaz.Och vu Lëtzebuerg a Richtung Metz gëtt et op der Héicht vum Accident scho Stau, well eng Spur do fir den Trafic gespaart ass.

Info vu bison futé

Coupure de l'A31 sens 1 (Dijon->Luxembourg) à Thionville

Sur l'A31 à hauteur de Thionville, un accident impliquant un poids-lourd s'est produit à 3h30 dans le sens 1 (Metz-Luxembourg), entraînant la coupure de l'A31.

Une déviation est en cours à partir de l'échangeur n°43 de Thionville-Elange.

Les usagers sont déviés vers la RD14 puis la RD653, avant d'emprunter la D15 en direction de Kanfen où ils retrouveront l'accès à l'A31 vers le Luxembourg depuis l'échangeur n°44.

Il est conseillé aux usagers en provenance de Metz de se diriger vers l'A30 pour rejoindre le Luxembourg.



Dans le sens Luxembourg-Metz, la voie de gauche est actuellement neutralisée.