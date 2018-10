© AFP Archivbild

Elo ass et am Kader vun der sougenannter Migrante-Karawann zu engem déidlechen Tëschefall komm. D'Autoritéiten am Guatemala hunn den Dout vun engem Mann vun 29 Joer un der Grenz tëscht Mexiko an dem Guatemala confirméiert. Onkloer ass ob hien bei engem Asaz vun der Police aus dem Guatemala oder Mexiko blesséiert gouf.