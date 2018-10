Dat hätt d'Kanzlerin no de massive Verloschter vun hirer Partei bei de Landtagswalen an Hessen an enger Reunioun vun der Parteispëtzt annoncéiert.

D'Angela Merkel wëll Kanzlerin bleiwen, mä kandidéiert den 8. Dezember, no 18 Joer un der Parteispëtzt, net méi als CDU-Cheffin. Dat hätt déi däitsch Regierungscheffin e Méindeg de Moien no de massive Verloschter vun hirer Partei bei de Landtagswalen an Hessen an enger Reunioun vun der Parteispëtzt annoncéiert, wéi een aus Parteikreeser héiert. Der Noriichtenagence dpa no hätt de fréiere Fraktiounschef vun der Union Friedrich Merz schonn de Fanger fir d'Successioun ausgestreckt.

D'Majoritéitsparteie vun der Bundesregierung CDU an SPD sinn den Haaptverléierer vun de Walen e Sonndeg zu Wiesbaden, an den Drock an den eegene Reie gëtt ëmmer méi grouss. Déi schwaarz-gréng Koalitioun ëm de Ministerpresident Volker Bouffier ka sech just mat enger hauchdënner Majoritéit vun engem Sëtz retten. D'FDP huet scho wësse gedoen, net wëllen an eng Jamaika-Koalitioun mat den zwou anere Parteien ze goen. De Volker Bouffier setzt éischter op enger Zweeër- wéi eng Dräierkoalitioun. Hie wëll den CDU-Gremie proposéiert hunn, fir d'Gespréich mat der SPD, deene Gréngen an der FDP ze sichen. D'SPD-Vizecheffin Malu Dreyer huet sech hirersäits dogéint ausgeschwat, datt d'Sozialdemokraten elo direkt aus der grousser Koalitioun erausklamme géifen.

De Chef vun de Jusoen Kevien Kühnert, deen e grousse Kritiker vun der GroKo war, fuerdert iwwerdeems eng séier Decisioun, ob d'SPD an der aktueller Majoritéit bleift oder net. D'Aarbecht vun der Regierung dierft net eréischt an der Hallschent vum Mandat bewäert ginn. D'GroKo huet dem Kevin Kühnert no mol kee Joer méi, fir ze beweisen, datt se zesummeschaffe kann.