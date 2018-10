Eng schwéier Explosioun huet e Méindeg am Nomëtteg den Zentrum vun der Stad Tunis an Tunesien geschockt.

© AFP (Archiv)

Aenzeien an ee Polizist hu gesot, dass eng Fra sech an der Géigend vu Poliziste soll selwer an d'Luucht gesprengt hunn. Méi Detailer sinn nach net gewosst.