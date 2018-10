An der Stad Savona bei Genua ass eng Fra ëmkomm, well en Deel vun enger Fassad vun engem Gebai sech lassgeléist hat.Reen a Stuerm hunn Italien fest am Grëff. A bal allen Deeler vum Land goufen et Wieder-Warnungen. Och d'Markusplaz zu Venedeg stoung ënner Waasser an huet misste gespaart ginn.Um Méindeg war et schonn d'Nouvelle, dass 4 Leit an de schroe Wiederen hiert Liewe gelooss hunn.