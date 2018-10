Dat geet aus deem neiste Rapport vum WWF ervir. De Living Planet Report 2018 kënnt zur Konklusioun, dass de Mënsch dat éischt Liewewiese wier, dat een esou groussen Impakt op de Planéit hätt.



PDF: De komplette Rapport



D’Wëssenschaftler ginn dovun aus, dass de permanent steigende Konsum, de Besoin vun ëmmer méi Energie, de Waasser- a Landverbrauch, d’Liewensgrondlag vu ville Liewewiesen zerstéiert. D’Liewensraim vu Wëlldéiere ginn och duerch Ëmweltverschmotzung an de Klimawandel bedreet.

De Marco Lambertini, Generaldirekter vum WWF: “Mir brauchen an den nächste Joren eng Transitioun zu enger dekarboniséierter Gesellschaft a mussen déi Verloschter déi mer an der Natur hunn stoppen, mir brauche gréng Finanzen, propper Energien an eng méi ëmweltfrëndlech Liewensmëttelproduktioun. Mir mussen och kucken, datt mer esou vill Land a Mierer an engem natierlechen Zoustand hale wéi mer kennen.”

D’ekologescht Gläichgewiicht géif um Spill stoen. All Joers gi 70 Prozent méi Ressource verbraucht wéi d’Natur kann erneieren. Fir den aktuelle Liewensstandard vun der Mënschheet ze halen, briecht et 1,7 Äerden.