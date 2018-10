Ceyssat (Auvergne)

Iwwer 1000 Persounen hunn d'Nuecht wéinst dem Schnéichaos an Noutlogementer an Turnhalen verbruecht.



An der Géigend vu Lyon ass och den Zuchtrafic zesummegebrach. D'Autoritéiten hate fir en Dënschdeg de Moien fir 17 Departementer nach eng Alerte wéinst Schnéi an Äis erausginn.







Neige et verglas : 17 départements maintenus en vigilance orange des Ardennes à la Haute-Loire, la tempête Adrian fait un blessé grave en Corse



Notre direct https://t.co/hnNDlhe1cs pic.twitter.com/sJ3oCAlmqz — franceinfo (@franceinfo) October 30, 2018

Am Süde vu Frankräich maachen de Reen an d'Iwwerschwemmunge Misère. Op der Corse hunn d'Leit en Dënschdeg de Moien domadder ugefaangen nom staarke Stuerm ze raumen.