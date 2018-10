© AFP (Archiv)

Wie soll iwwerhuelen? Wie soll Nofolger ginn vun der Angela Merkel un der Spëtzt vun der CDU a logescherweis dann och am Kanzleramt?

E Puer hu sech ganz séier gemellt an et gëtt schonn eng hallef Dose Kandidaten. Awer nëmmen der Dräi gi bis ewell seriö geholl.

CDU: Wien nom Merkel? / Reportage Nico Graf



Ugefaange mat der Favoritin, mat där Kandidatin, déi de Lëtzebuerger am nooste misst nostoen, der Annegret Kramp-Karrenbauer vu Völklingen. D'AKK ass zanter e puer Méint eng Zort Allzweck-Waff fir d'CDU. 56 Joer al, huet Droit a Politik studéiert, ass 1999 an de Landtag zu Saarbrécken gewielt ginn, gouf dunn als éischt Fra am Joer 2000 Inneministerin an 11 Joer duerno Ministerpresidentin un der Saar. Wat si dëst Joer zur grousser Surprise vun allen Observateure si gelooss huet, fir Generalsekretärin vun der CDU ze ginn. Eng Iddi vun der Angela Merkel herself, déi domat am Fong schonn zanter Méint kloer gesot hat, wie si sech als Nofolgerin wënscht, eben d'AKK aus dem Saarland.

Déi heiansdo total op der Linn vun der Kanzlerin ass a sech awer och heiansdo demarkéiert, sozialpolitesch e bëssi méi lénks, gesellschaftspolitesche e bëssi méi riets an heiansdo och carrement populistesch, zum Beispill, wéi si türkesche Politiker verbueden huet, am Walkampf am Saarland opzetrieden, obschonns keen Türk dat wëlles hat.

D'Annegret Kramp-Karrenbauer ass kathoulesch, schonn emol eng gutt Saach no der Merkel, a gëtt als sachlech, pragmatesch an ganz analytesch beschriwwen. Rhetoresch awer ass si net extra brillant. Am grousse Ganzen eng Merkel-revisited. Wat och en Nodeel kéint sinn.

De zweete Kandidat ass de Jens Spahn. Jens who? Hätt ee bis virun e pur Méint gesot. D'Merkel hat d'Astuce dee jonken Typ vun elo 38 Joer an hir Regierung anzebannen, als Gesondheetsminister. Astuce vun der Merkel, well hie war bis dohinner als hire konservative, freche Kritiker opgefall. Hartz IV a Migratioun waren do seng Sujeten. An iergendwéi goung dat duer, fir datt hien als coming man an der CDU gehandelt ginn ass. Éiergäizeg genuch ass en. Vläicht awer nach e bëssi jonk. A vläicht och ze schwul fir den CDU-Establishment. Zanter 2017 ass hie mat engem Journalist bestuet. Wat net misst ernimmt ginn, géif et hei net ëm d'CDU goen.

A mam nächste Kandidat lant een da schonn bei den Outsideren. Quitt, datt de Friedrich Merz e ganz bekannten Aussesäiter ass. Wat dee net alles ass a war: Jurist, Europadeputéierten, CDU-Finanzexpert an 3 Joer laang Fraktiounspresident. An do ass hie vu kenger anerer, wéi der Merkel ofgeléist ginn, wéi déi den CSU-Stoiber als Kanzlerkandidat acceptéiert huet an duerfir vun deem als Fraktiouns-Cheffin proposéiert ginn ass. Eng weider Astuce vun der Merkel.

De Merz, haut 62 Joer al, huet sech weider u Politiker gehalen, transatlantesch amerikanesch Relatioune gefleegt an ass Aufsichtsratchef des Vermögensverwalters Black Rock, wat dee gréisst Investitiouns-Fong vun der Welt ass. Dat muss ee net iwwerall beléift maachen. Bekannt ass hie wéinst sengem Béierdeckel, wou d'Steiererklärung drop passe soll, a wéinst der deutschen Leitkultur, Begrëffer an Themen, déi hie gesat huet. De Merz gëllt als brillant, ma ob dat e Virdeel ass.

Et huet een awer d'Impressioun, wéi wann dat nach net all d'Kandidate sinn. Zum Beispill den Armin Laschet, en zimlech biederen Typ, deen à sa grande surprise Ministerpresident vu Nordrhein-Westfale ginn ass, dee kéint als konservative Kandidat nach nokommen. An dann hätten all déi aner Problemer sech duerchzesetzen. Och dowéinst, well hien de gréissten CDU-Landesverband hanneru sech huet.