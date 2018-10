Antisemitismus: "Hate has no home here" (30.10.2018) Haass huet keng Plaz hei, dee Message wëll den Henri Juda de Mënsche matdeelen.

De Schock sëtzt déif, net just an Amerika, ma virop do. Während iwwer 50 Joer hunn déi ronn 5,3 Milliounen amerikanesch Judden a Fridde gelieft. Iwwerzeegt, datt den Antisemitismus déi Säit dem Atlantik zur Vergaangenheet gehéiere géif. Grad dofir huet déi gezielt Attack op eng Synagog zu Pittsburgh en Elektroschock ausgeléist.De Michael Oblath, ee Rabbiner erzielt: "Dat hei ass eng Première. Ech war op Zeremonië fir Moscheeën, déi ugegraff goufen. Fir Kierchen, déi ugegraff goufen. 8 Männer an 3 Frae sinn e Samschdeg ënnert de Kugele vum Robert Bowers gefall.""All d’Judden ëmbréngen", um Internet huet dee 46 Joer alen Täter säin Haass verbreet. Rieds geet vun der "Neier Technologie vum Terror"."Schlëmm, .. Jo!", sou den Henri Juda, deen dës Woch nach eng 130 Jonk Lëtzebuerger op Auschwitz begleet huet. Deem seng Mamm d’Hell op Äerd iwwerlieft huet.E kale Kapp behalen. Net iwwerreagéieren. Sou de Message vum Henri Juda. "Hate has no home here"– Hei gëtt et keng Plaz fir Haass. De Message ass Kloer. Um Ament, wou 3 vun Haass gedriwwe Verbrieche bannen enger Woch Amerika net zur Rou komme loossen. Wou d’perséinlech Responsabilitéit vum President Trump seng eege radikal Sprooch fir Debat suergt.