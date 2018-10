Zanter iwwer 4 Joer gëtt et am Jemen ee Biergerkrich, elo fuerderen d'USA ee Waffestëllstand a Friddensgespréicher.

© AFP Archivbild

D'Friddensgespréicher sollen an de nächsten 30 Deeg entaméiert ginn. Dat sot den amerikanesche Verdeedegungsminister Jim Mattis an der Nuecht op e Mëttwoch zu Washington. Hie géif dovunner ausgoen, datt Saudi-Arabien an déi Vereenten Arabesch Emirater dozou bereet wieren.Iwwerdeems huet den amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo Saudi-Arabien opgeruff seng Dronenattacken z'ënnerbannen, esou wéi och net méi an Zonen ze schéisse, wou Leit wunnen. Och d'Huthi-Rebelle misste sech un eng Trêve halen.