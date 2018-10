No Attentat zu Pittsburgh

Hei wollt den Donald Trump sech an ee Kondolenzbuch androen, nodeems de Weekend iwwer an der Stad eng Synagog attackéiert gouf an 11 Persounen ëmbruecht goufen. D'Demonstrante geheien dem President ënnert anerem vir, déi rietsextrem Zeen opzestëppelen.