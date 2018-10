Internat.: Am meeschte gelies

© AFP Archivbild

D'Ecologiste fäerten, datt a Brasilien d’Lobbyen u Pouvoir dobäi gewannen an dat um Réck vum Ëmweltschutz. Déi fréier brasilianesch Ëmweltministesch Silva huet sech dofir zu Wuert gemellt a vun enger tragescher Ära geschwat, wou den Ëmweltschutz op Null géif gesat ginn.Och fir d’Ëmweltorganisatioun Greenpeace wier d’Fusioun ee grousse Feeler, an engem Land dat mam Amazonas ee vun de gréisste Bëscher an domadder och gréisste Biodiversitéit huet.

Vum éischte Januar un, wäert de Bolsonaro de Presidenteposten a Brasilien iwwerhuelen.