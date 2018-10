Am Pakistan huet dat héchste Geriicht e Mëttwoch de Moien eng Chrëschtin an engem Appellsprozess fräigesprach.

© AFP

D’Asia Bibi war virun 8 Joer an de Prisong komm, well hir Blasphemie ënnerstallt gouf, nodeems si mat hire moslemeschen Nopere wéinst engem Glas Waasser Sträit kritt hat. Eleng de Fait, datt si Mosleme geäntwert hat, wier blasphemesch gewiescht.D’Ëmstänn vun der Verhaftung a vum Prozess hate weltwäit fir Opreegung gesuergt an och fir Gewalt bannent dem Land selwer gesuergt. Déi chrëschtlech Minoritéit huet sech nämlech diskriminéiert gefillt.

D’Fra kéim mat Effet immédiat fräi, esou de Riichter wärend dem Verdikt.