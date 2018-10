© AFP

E Mëttwoch soll an Éisträich iwwert dës Decisioun am Regierungscabinet diskutéiert ginn. Dat schreift den ORF e Mëttwoch de Moien. Dem Bundeskanzler Sebastian Kurz an dem Vizekanzler Strache n, géif d’Ofkommes, wat net bindend ass, ze vill Bedenke mat sech bréngen, dofir géife si et den 10. an 11. Dezember op der UNO-Konferenz zu Marrakesch net matdroen. D’Migratiounsfroe géife an den Ae vun der Regierung net wierklech gereegelt ginn, d'Souveränitéit vum Land a Fro gestallt sinn an den Ënnerscheed tëscht der legaler an illegaler Migratioun verwässert ginn, heescht et an engem Artikel vum ORF.

Zanter 2016 gëtt et de Migratiounspakt, deen de Länner a Migratiounsfroe soll hëllefen an ënnerstëtzen.