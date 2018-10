De Bilan vun de Wiederen an Italien ass weider geklommen. De leschten Informatiounen no sinn op d'mannst 12 Mënsche gestuerwen.

© AFP

Iwwerdeems souzen an den Alpen eng 180 Touristen a Mataarbechter um Stilfser Joch fest, déi no engem Schnéistuerm blockéiert waren. De Leit geet et awer gutt. A Ligurien an un der italienescher Riviera haten an der Nuecht op e Mëttwoch nach 20.000 Leit kee Stroum.



De Regionalpresident geet dovunner aus, datt d'Wiederen e Schued vun e puer Milliounen Euro hannerlooss hunn. D'Uertschaft Portofina ass komplett vun der Aussewelt ofgeschnidden an zu Venedeg huet ënnert anerem d'Markusplaz staark ënnert dem Héichwaasser gelidden. Déi ronn 1.000 Joer al Basilika wier den Autoritéiten no an engem Dag ëm 20 Joer méi al ginn.

A Frankräich souzen de Moien eng 45.000 Stéit no neie Schnéi a Reen a villen Departementer ouni Stroum do. Am meeschte betraff sinn d'Auvergne, d'Rhône an d'Loire.