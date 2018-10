© rtlinfo.be

Si hu sech iwwerschnidde mam Gros vun de Bommeleeër-Attentater hei am Land, d'Attacke vun den "Tueurs fous du Brabant wallon" an der Belsch.



Tëscht 1982 an 1986 goufen 28 Leit doutgemaach an 20 blesséiert, wéi Onbekannter mat ofgeseete Juegdgewier"er duerch den Zentrum vun eisem Nopeschland gezu sinn an ë.a. a Butteker ronderëm sech geschoss hunn.



D'Identitéit vun den Auteuren ass bis haut net gekläert.



En Dënschdeg den Owend huet déi belsch Police am Kontext vun neien Elementer am Kader vun der Enquête iwwert d'Tueurs du Brabant en neien Zeienopruff lancéiert.





Le dimanche 2 octobre 1983 vers 1h00 du matin, deux hommes armés ont assassiné le propriétaire du restaurant les « Trois Canards » situé à Ohain.

Ils ont pris la fuite avec la voiture de la victime – une Volkswagen Golf GTI de couleur rouge immatriculée FGK 991.

Et geet konkret ëm en Auto, dee geklaut gouf, e Muttermal vun engem vun den Attentäter an e Rucksak, deen an engem Kanal fonnt ginn ass an deem méiglecherweis Waffen dra waren.De markantsten Iwwerfall war deen op en Delhaize zu Alost, bei deem 8 Leit gestuerwe sinn, dorënner e Bouf vun 9 Joer. D'Supermarchéschaîne huet elo och eng Primm vun 250.000 Euro versprach, sollten Indicen zur Identifikatioun vun de Schëllege féieren.Verjären dinn d'Doten iwwregens eréischt 2025.

Quatre jours plus tard, le jeudi 6 octobre 1983 vers 14h, cette même Golf a été aperçue dans le parking Renault situé rue de Fer à Namur. La Golf portait toujours l’immatriculation FGK 991 mais avait été repeinte en noire.

- Les enquêteurs sont à la recherche d’informations sur la personne qui aurait repeint cette Golf entre le 2 et le 6 octobre 1983. Cette personne pourrait peut-être se trouver dans la région de Namur.

Le lendemain, le vendredi 7 octobre 1983 à 19h50, la Golf repeinte en noire a été utilisée lors du braquage du Delhaize à Beersel. Une autre immatriculation avait été cette fois apposée sur le véhicule.

Lors de l’attaque à Beersel, un des braqueurs présentait une tache de naissance ou une tache de vin au niveau de la nuque. Celle-ci était allongée et mesurait entre 3 cm et 5 cm. L’auteur était de grande taille. Il mesurait entre 1m85 et 1m90.

- Si vous connaissez une personne qui pourrait correspondre à la description de l’auteur, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Début du mois de novembre 1986 au canal de Ronquières, un plongeur local est sollicité par 3 gendarmes en civil pour effectuer une nouvelle fouille dans le canal. Lors de cette fouille, un sac a été sorti de l’eau alors que lors d’une fouille précédente effectuée un an auparavant, rien n’avait été retrouvé au même endroit.

Les gendarmes se déplaçaient à bord d’une Renault R4 de couleur blanche. Cette R4 ne comportait aucun signe distinctif de la Gendarmerie.

- Les enquêteurs sont à la recherche de personnes qui auraient assisté à cette plongée ou qui auraient aussi des informations sur celle-ci.

La société « Delhaize » promet une prime de 250.000 euros en échange d’informations permettant l’identification des auteurs.

Toutes les informations qui parviendront aux enquêteurs seront traitées.

La discrétion est assurée.