Zum Deel hunn d'Täter d'Déiere gekäppt an hinnen d'Fleesch aus dem Broschtberäich erausgeschnidden. Wéi d'Police vu Wittlich confirméiert, wieren déi Onbekannten dobäi "fachmännisch" virgaangen.Déi leschten Dot war e Méindeg, wou een zwee Déiere fonnt hat, déi brutal ëmbruecht goufen. Eent vun den Déiere gouf gekäppt, dat anert erschloen. Dat zweet Déier war awer net direkt dout a konnt nach fortlafen, ass awer kuerz dono u senge Blessure gestuerwen.An de meeschte Fäll hunn d'Täter no hirer Dot d'Kierper vun den Déieren an d'Musel gehäit.Bis elo gouf et, nieft dem Fall vun dësem Méindeg, nach dräi aner Tëschefäll, dat den 2. Oktober zu Zell, de 5. Oktober zu Traben-Trarbach an de 6. Oktober tëscht Zell a Briedel.An deem Zesummenhang sicht d'Police vu Wittlich elo no Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn oder Leit, déi vun Onbekannten Gänsefleesch, fir ze verkafen, ugebuede kruten. Weider Detailer am Communiqué vun der Police:

Bernkastel-Kues / Mittelmosel (ots) - Am Montag, den 29. Oktober 2018, gegen 11:45 Uhr, meldete ein Passant einen toten Schwan am Moselufer von Bernkastel unweit der Einmündung des Tiefenbachs.

Die Überprüfung ergab, dass dem Tier der Kopf wahrscheinlich mit einem Messer abgetrennt und ihm augenscheinlich fachmännisch das Brustmuskelfleisch herausgetrennt wurde.

Knapp zwei Stunden später wurde ca. 50 Meter entfernt von der Fundstelle ein weiterer toter Schwan festgestellt. Dieser wurde vermutlich erschlagen, konnte aber wahrscheinlich nach einem Schlag noch fliehen und ist später verendet.

Bereits zuvor wurden am

- Dienstag, den 02. Oktober 2018, am Moselufer von Zell-Kaimt - Donnerstag, den 05. Oktober 2018, am Laichbecken in Traben-Trarbach - Freitag, den 06. Oktober 2018, zwischen Zell und Briedel auf dem Gelände dicht am Moselufer

je ein getöteter Schwan aufgefunden. Auch bei diesen war zumindest teilweise das Brustmuskelfleisch entnommen worden.

Bei den am Moselufer festgestellten Schwänen ist davon auszugehen, dass diese oberhalb der jeweiligen Fundstellen getötet, in die Mosel geworfen und später angeschwemmt wurden.

Die Polizei fragt: Wer hat in den vergangenen Wochen im genannten Bereich entlang der Mittelmosel Beobachtungen gemacht, die mit den Tötungen der Schwäne in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat Kenntnis von Personen, die Gänsebrustfilet angeboten oder darüber gesprochen haben?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon 06571-95000, oder die örtliche Polizeidienststelle.