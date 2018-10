De Jugendlechen huet, wéi et ausgesäit, beim sougenannten "Momo Challenge" matgemaach. Et handelt sech hei ëm e ganzt morbid Spill, e geféierlecht Phänomen op de sozialen Netzwierker, duerch dee schonn eng Rei Jonker op der Welt an de Suicide gedriwwe goufen.



De Parquet aus der Province de Luxembourg enquêtéiert, fir déi genee Ëmstänn erauszefannen.



De Jonke vu Betrix, schwieft den Ament, der belscher Press no, an engem Spidol zu Léck a Liewensgefor.



Virun 10 Deeg eréischt hat e Jugendlechen a Frankräich sech wéinst dem "Momo Challenge" d'Liewe geholl.



Wat ass de Momo-Challenge iwwerhaapt?



Et ginn haaptsächlech Kanner vun enger grujeleger Gestalt ugeschriwwen, déi sech Momo nennt. Et gëtt een opgefuerdert, verschidden Aufgaben ze bewältegen an déi lescht Aufgab ass souguer en Opruff zum Suicide.



Et erënnert staark un de sougenannte Blue-Whale-Challenge, dee virun engem Joer jonk Leit uechtert d'Welt d'Liewe kascht huet. Och de Momo-Challenge gëtt haaptsächlech a Form vun engem Kettebréif iwwer Chat-Reseaue wéi Whatsapp & Facebook verbreet. Et gëtt een opgefuerdert eng japanesch Nummer ze adden. Duerno kritt ee Menacen a brutal Biller geschéckt, mam Zil haaptsächlech Kanner fäerten ze doen an ofhängeg ze maachen. D'Momo schéckt engem zousätzlech Aufgaben, déi ënner anerem doraus bestinn, sech selwer wéi ze doen. Déi 50. Challenge fuerdert een dozou op, sech d’Liewen ze huelen.



Och zu Lëtzebuerg ass de Phenomen "Momo-Challenge" schonn opgedaucht.



RTL NEWS: Geféierleche Momo-Challenge och zu Lëtzebuerg ukomm