Caritas am Südsudan: en Zeeche fir Fridden? (01.11.2018) De Südsudan ass ee jonke Staat, dee jéngsten an Afrika. Am Juli 2011 gouf d'Onofhängegkeet deklaréiert.

Scho kuerz no der Onofhängegkeetserklärung koum et zu engem Konflikt bannent der Regierung, dee mat engem ethnesch motivéierte Biergerkrich opgehalen huet. 2,5 bis 3 Millioune Mënsche sinn an där Zäit an d'Nopeschlänner geflücht. Bis zu 400.000 Affer soll de Konflikt zielen.





Virun e puer Wochen gouf an der Haaptstad ee Friddensaccord ënnerzeechent, deen och vun den Nopeschlänner matgedroe gëtt. Um Mëttwoch gouf dësen Dag gefeiert, d’Haaptstad Juba gouf komplett gebotzt an och de Fluchhafe gouf komplett fir dësen Neistart renovéiert.

Et géif een dovun ausgoen, datt elo déi 3 Milliounen Flüchtlingen, déi an den Nopeschlänner ënnerkomm sinn, elo nees zréck an hir Heemecht kommen, wat eng grouss Erausfuerderung wier. D'Sécherheetslag bleift och elo nach volatil, a verschiddene Regioune wier et ganz schwéier, ze schaffen. De Südsudan war an de leschte Joren och ëmmer nees duerch Dréchente geplot, wat ëmmer nees zu Hongersnout gefouert huet.