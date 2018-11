© Arizona Department of Public Safety

Eréischt 6 Deeg méi spéit gouf d'Fra vun 53 Joer fonnt. Dat well ee Bauer zesummen mat de lokale Ponts et Chaussées no enger Kou gesicht hat, déi ëm fortgelaf war.Doropshin hu si déi beschiedegt Leitplanke gesinn, an den Auto fonnt. Dee war awer eidel, well d'Fra blesséiert versicht hat, zu Fouss Hëllef ze sichen.Si gouf ronn 500 Meter vun hirem Gefier ewech fonnt an an ee Spidol bruecht.