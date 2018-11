Dat sot hien e Mëttwoch zu Washington. Den Ament hätt ee scho 5.000 Zaldoten op d'Plaz geschéckt. Et géif sech bei de Migranten ëm eng geféierlech Grupp vu Mënschen handelen, esou den Trump.



D'Persounen, déi hien hei uschwätzt, sinn an der Majoritéit Leit aus dem Honduras, engem Grupp vun ufanks 7.000 Leit, deen elo op 4.000 erofgaangen ass, an deen de Moment am Süde vu Mexiko a Richtung USA ënnerwee ass.



Ee weidere Grupp zielt bis zu 2.000 Migranten. Déi si rezent iwwert déi mexikanesch Grenz mam Guatemala getrëppelt.



Wann d'USA hir Militärpräsenz un der Grenz zu Mexiko wierklech op 15.000 Zaldoten eropsetzen, da wier dat mam aktuellen Effectif vun den Amerikaner am Afghanistan ze vergläichen.

Ma net nëmmen d'USA sinn een Zil vun de Migranten. Zanter Ufank vum Joer sinn a Kolumbien schonn iwwert eng Millioune Flüchtlingen aus dem Venezuela ukomm. Si flüchte virun enger humanitärer, wirtschaftlecher a politescher Kris am Land. Zanter 2015 wieren et esouguer scho bal zwou Millioune Mënschen, esou d'UNO.