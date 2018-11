Dat gëllt allerdéngs nëmme wann d'Elteren den Numm net mat Bindestréch androe gelooss hunn.Och d'Orthografie kann net geännert ginn.Virnimm derbäischreiwen oder ewechloossen, geet och net.Eng Neiregelung gëtt et och an den däitschen Administratiounen. Do ass de Mariage fir all d'Leit elo definitiv ukomm.Vum 1. November u gëtt et fir homosexuell Koppelen am Regëster de Statut vum ''Ehegatten'' fir déi zwee Partner.Virdru gouf et just ''Ehemann'' respektiv ''Ehefrau'' an ee vun den zwee Partner gouf op der falscher Plaz agedroen.