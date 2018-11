Deemno misste Fraen an Nordkorea sexuell Gewalt vu Staatsbeamten a Parteifonctionnairen iwwert sech ergoe loossen. Si géifen net protegéiert ginn.50 Fraen, déi aus dem isoléierte Land fortgelaf waren, si vun der Organisatioun interviewt ginn. Virun allem inhaftéiert Frae riskéieren, Affer vu Vergewaltegungen ze ginn.D'Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch werft dem Staatschef Kim Jong Un vir, näischt dogéint z'ënnerhuelen an d'Affer roueg ze halen.An engem Interview vun enger Aenzeien heescht et: ''All Nuecht goufen eng Partie Frae forcéiert mat engem Giischtje matzegoen a goufe vergewaltegt.''An engem aneren Temoignage heescht et, dass Fraen, déi Wuere fir den nordkoreanesche Marché iwwert déi chinesesch Grenz schmuggelen, Bestiechungsgelder a Form vu Sex bezuelen.Ënnert den Täter sinn deemno Gardiene vun de Mäert a Mataarbechter vun der Douane.