© AFP Archivbild

E Freideg de Moien allerdéngs huet Saudi-Arabien ee Loftwaffestëtzpunkt am Land an der Géigend vum internationale Fluchhafen an der Haaptstad Sanaa attackéiert. Wéi et vun offizieller Säit heescht, hätte sech Huthi-Rebellen op där Plaz installéiert, fir vun do aus Rakéiten ofzeschéissen. Dofir hätt Saudi-Arabien de Stëtzpunkt ronn 20 Mol mat Bommen ugegraff, heescht et vun Anzéien. Allerdéngs wier den internationale Fluchhafen, dee net wäit ewech leit, weider op. Deen notzen international Organisatiounen an d'UNO, fir d'Leit am Jemen mam néidegsten ze versuergen, och wann datt ëmmer manner klappt. Ronn 22 Millioune Mënsche sinn op Hëllef ugewisen.Zanter 4 Joer kämpfen am Land Huthi-Rebelle géint Truppen vum President Hadi, deen an d'Exil geflücht ass. Hien kritt Ënnerstëtzung ënnert anerem vu Saudi-Arabien.