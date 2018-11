© AFP Archivbild

Am Bundesstaat Tennessee gouf an der Nuecht op e Freideg ee Mann vun 63 Joer higeriicht, deen 1983 zwee Männer soll an ee Bësch gelackelt hunn an do ëmbruecht hunn. Schonn de leschte Mount sollt de Condamnéierte mat der Gëftsprëtz higeriicht ginn, dat gouf awer ausgesat, well de Prisonéier gefrot hat, fir duerch den elektresche Stull ze stierwen, well dat méi séier géif goen, wéi duerch d'Sprëtz.



Am Tennessee hu Leit, déi zum Dout veruerteelt ginn, zanter 1999 d'Recht fir tëscht béiden Alternative kënnen z'entscheeden.