Vum éischte Januar bis Enn vum leschte Mount goufe 86 Journaliste weltwäit ëmbruecht. Verschiddener stierwen am Krich, ma et sinn der Unesco no, virun allem déi Journaliste concernéiert, déi a Länner géint Korruptioun, Kriminalitéit an d'Politik vun engem Land virginn. Si géifen 90 Prozent vun de Journalisten ausmaachen, déi 2017 zum Beispill ëmbruecht goufen. Der Organisatioun Reporter ouni Grenzen no, ass Syrien viru Mexiko dat Land wou Journalisten am geféierlechste Liewen.