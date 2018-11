En Donneschdeg hu weltwäit op ville Google-Standpunkte Mataarbechter géint d'Verhale vun der Entreprise am Fall vun sexueller Belästegung demonstréiert.

© AFP

E Freideg de Moien huet de Google-Chef Mesuren annoncéiert. Den Internetkonzern wier an de leschte Joren zwar haart géint inadequat Verhale virgaang, mä vläicht net genuch, esou den Sundar Pichai. Virun e puer Deeg hat Google erkläert, datt an de leschten 2 Joer 48 Mataarbechter erausgehäit goufen, well si aner Leit drangsaléiert sollen hunn.