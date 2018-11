© AFP Archivbild

Dat sot den Ausseminister Asselborn e Freideg de Moien an engem Interview um Inforadio Berlin.

De Lëtzebuerger Diplomatievertrieder huet virun engem Ruck hin zur extremer Gauche gewarnt, wann d'Kanzlerin Merkel lo wäert d'Presidence vun hirer Partei ofginn.

Vill méi wier d'Madamm Merkel wichteg fir de Positionnement vun der EU an Flüchtlingsfroen, elo kéint Si sech dann och voll a ganz op hiert Mandat als Kanzlerin konzentréieren, sou de Jean Asselborn. Wann Däitschland awer elo wéi Éisträich oder Ungarn an eng aner Richtung geet, ass dat net gutt fir Europa.





De Jean Asselborn - Extrait 1



De Jean Asselborn ass der Meenung, datt sech d'Kanzlerin Merkel lo voll a ganz kéint op d'Reforme bannent der EU konzentréieren - Propositioune vum President Macron léingen um Dësch - hei sollt sech bis zum Enn vum Joer d'Situatioun entäisen, sou de Wonsch vum Lëtzebuerger Ausseminister um Inforadio Berlin.



Kritik un Dublin-Prozedur, den Asselborn reagéiert

Den Ausseminister Jean Asselborn huet e Freideg de Moien op d'Kritiken un der sougenannter Dublin-Prozedur reagéiert. Dës europäesch Reegelung gesäit vir, dass Flüchtlingen hir Demande op Asyl an deem Land musse maachen, an deem si an déi Europäesch Unioun erakomm sinn. Do musse si dann och bleiwen, bis dës Prozedur ofgeschloss ass. Kommen dës Leit dann awer zu Lëtzebuerg un, misste si erëm an dat Land zeréckgeschéckt ginn, an deem hir Demande traitéiert gëtt.



Ma genee doru stéiere sech verschidde Flüchtlingsorganisatiounen. Länner wéi Italien, wou e groussen Deel vun de Flüchtlingen an d’EU kënnt, géifen där Laascht net méi Här, wouduerch verschidden Demandeurs d’Asyl ënner deels mënschenonwierdege Konditioune misste liewen a net entspriechend betreit géifen. Dem Ausseminister no, géifen d’Leit awer net systematesch an Italien zréckgeschéckt ginn, ma all Fall géif eenzel gekuckt ginn. Deemno gëtt sech de Minister eng gewësse Marge de manoeuvre, fir Leit, déi zwar an Italien schonn eng Demande op Asyl gestallt hunn, net dohin zeréck ze schécken.

De Jean Asselborn - Extrait 2



Eng Propositioun fir d’Dublin-Reegelung ze änneren, léich zanter 2015 um Dësch, ma de Minister weist sech net ganz optimistesch, dass déi iergendwann vun all de Memberstaate géif acceptéiert ginn.