De Chauffer, deen wuel éischten Ermëttlungen no ze séier ënnerwee war, ass mat sengem Won duerch e Warnschëld duerchbrach, op deem steet "Weil das Leben schön ist... Runter vum Gas", an ass dono e puer Meter déif an eng Bach gefall.D'Gefier ass um Daach gelant an de Chauffeur, dee ganz schwéier bis liewensgeféierlech blesséiert gouf, louch Minutte mam Kapp ënner Waasser, bis d'Rettungsdéngschter den Auto dréinen an de Mann befreie konnten.