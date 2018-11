Palau zielt zu de beléiftsten Dauchgebidder weltwäit.

Koralle si jo ganz empfindlech Liewewiesen a reagéiere sensibel op Ëmweltaflëss. Zu deenen Aflëss gehéieren och Sonnecrèmen, déi iwwer d'Haut vun Touristen, déi schwammen oder dauche ginn, am Mier landen. Well an deene Crèmë vill Chimie dran ass, schuede se de Korallen, heescht et.A well um Inselstaat Palau Dag fir Dag Schëffer mat villen Touristen ukommen, kënnt iwwer dee Wee Sonnecrème literweis an d'Mier.Den Inselstaat mécht dofir dann elo eescht: Wéi ewell viru méi laanger Zäit ugeduecht, solle Crèmë mat engem "Gëft-Cocktail", also mat Substanzen dran, déi de Koralle schuede kënnen, strikt verbuede ginn. D'Autoritéite beruffe sech op wëssenschaftlech Beweiser, schiedlech Inhaltsstoffer wiere bannent Minutten am Waasser nozeweisen.Am Gespréich si Strofe bis 1.000 Dollar, wann ee sech net drun hält. An d'Autoritéite solle souguer d'Erlaabnis kréien, schiedlech Sonnecrèmë bei Touristen ze saiséieren.Och Hawaii wëll jo Sonnecrèmë verbidden, esou d'Noriichtenagence AFP, ma dee Verbuet soll eréischt 2021 a Kraaft trieden.