De Koalitiounspartner vun der CSU a Bayern steet elo fest. D'CSU huet sech knapp dräi Wochen no de Landtagswale mat de Freie Wähler gëeenegt.E Sonndeg déi jeeweileg Parteigremien iwwert d'Koalitioun beroden an dës dann och gutt heeschen. Eréischt da soll d'Ëffentlechkeet detailléiert informéiert ginn. E Méindeg soll de Koalitiounsaccord ënnerschriwwe ginn an en Dënschdeg soll de Markus Söder am Landtag nees zum bayresche Ministerpresident gewielt ginn.D'CSU war bei de Walen de 14. Oktober op 37,2 Prozent gefall an ass dofir déi nächst Joren op ee Koalitiounspartner ugewisen. No Sondéierungsgespréicher mat de Freie Wähler an de Gréngen hat d'CSU sech du fir den Aiwanger a seng Partie decidéiert.