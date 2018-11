© AFP

Den Uerder fir de Mord vum Khashoggi wier aus den héchsten Etage vun der saudescher Regierung komm, huet den Erdogan an enger Carte Blanche an der Washington Post geschriwwen.



Nach wiere wichteg Froen op, zum Beispill ass bis ewell nach net gewosst, wat mat der Läich vum Khashoggi geschitt ass. Op dës Froe géifen déi saudesch Autoritéiten awer net äntweren, heescht et am Artikel.



De saudesche Regierungskritiker Khashoggi war den 2. Oktober an d'Konsulat zu Istanbul gaangen, fir do Pabeiere sichen ze goen. Duerno ass de Journalist net méi opgedaucht. Eréischt e puer Woche méi spéit hat Riad no massivem internationale Drock zouginn, datt den 59 Joer ale Mann am Konsulat ëmbruecht gi wär.