Iwwer 70 Camionen hu ronn 10.000 Päck mat Liewensmëttel an aner Hëllefsgidder dobäi. 50.000 Mënschen aus Syrien sëtzen ënner prekäre Konditiounen am Camp fest.Déi Meescht vun hinne si Fraen a Kanner. Déi lescht Liwwerung mat Hëllefsgidder krute si am Januar. Eng 10.000 Kanner sollen elo och géint Riedelen, Kannerlähmung an aner Krankheete geimpft ginn.De leschte Mount sinn zwee Kanner am Flüchtlingscamp gestuerwen, well et keen Accès zu enger medezinescher Versuergung gëtt.An Noutfäll mussen d'Leit iwwert déi jordanesch Grenz, déi awer schonn zënter zwee Joer zum gréissten Deel zou ass.