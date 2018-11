D’Awunner vum Gebitt, dat gutt 270.000 Awunner am Pazifik zielt, waren opgeruff ze decidéieren, ob se eng eegen Souveränitéit wëllen, an domadder en eegene Staat wëlle ginn.



« ZréckWeider »



Nodeems ronn 70% vun de Stëmmziedelen ausgezielt sinn, ass kloer, dass eng Majoritéit awer dergéint gestëmmt huet. 59,5% waren engem virleefege Resultat no also derfir, fir weiderhin zu Frankräich ze gehéieren.



Zanter dem Joer 1853 gehéiert Nei-Kaledounien zu Frankräich, an huet och haut nach ëmmer eng strategesch Bedeitung fir Paräis – net just eleng wéinst dem Fait, dass ee Véierel vum weltwäiten Nickel- Virkommes, op deenen Inselen ze fannen ass.