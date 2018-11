10 Doudesaffer wieren ze bekloen, nodeems am Duerf Casteldaccia no bei Palermo eng kleng Baach sech e Samschdeg den Owend no massivem Ree bannent kierzester Zäit zu engem ausgewuessene Floss verwandelt an alles ënner Waasser gesat huet.

9 Leit aus enger Famill wieren ënnert den Affer, deenen hiert Haus quasi ganz mat ewechgespullt gouf, heescht et vun de lokale Pompjeeën.

3 Kanner wiere betraff, a 6 Erwuessener.

Eng Persoun ass ëmkomm, wéi se an hirem Auto vum Waasser mat ewechgerappt ginn ass.

Zwou Persounen ginn dernieft nach ëmmer vermësst.