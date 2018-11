An der Nuecht op e Samschdeg gouf et zu Baltimore am US-Staat Maryland sou e schrot Donnerwieder, datt Deeler vun der Hal noginn hunn.

Eng Mataarbechterin vun Amazon huet am Interview mam Fernsehsender CBS beschriwwen, datt et fir d'éischt haart iwwert hirem Kapp geknuppt huet an dunn eng ganz Mauer noginn huet.Et ginn an Tëschenzäit keng Persoune méi vermësst.