D'Fra ass a méi wéi 700 Fäll ugeklot. Si kritt reprochéiert, Kannerspillsaachen aus Geschäfter an der Regioun matgoe gelooss ze hunn, fir se dann am Internet virunzeverkafen, wéi et aus Justizkreesser heescht.Enquêteure waren der Madamm de leschte Mount op d'Spur komm, nodeems eng Fra, där 18 Spillsaachen aus Holz geklaut gi waren, se dono am Internet fonnt an d'Police informéiert huet.Déi huet du festgestallt, datt d'Madamm tëschent Juni an Oktober knapp 1.000 Annoncë gemaach huet, fir Spillsaachen ze verkafen.Bei enger Perquisitioun an hirer Wunneng hunn d'Beamten iwwer 1.000 Objete fonnt, déi nach sollte verkaf ginn a Boergeld an Héicht vu 40.000 Euro.Déi 72 Joer al Fra huet zouginn, schëlleg ze sinn a sot si hätt dat aus Langweil gemaach.Ugangs d'nächst Joer kritt se de Prozess gemaach, bis dohinner koum se awer erëm fräi.